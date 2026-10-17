Livorno - Grosseto, derby dello spettacolo: è 4-4 nell'anticipo

Livorno – Grosseto, anticipo della 10a giornata del girone B di Serie C, è una sorta di rima alternata, con andamento ABAB, che poi s'inverte tra prima e seconda quartina, o, meglio, tra primo e secondo tempo, diventando BABA per mantenere in equilibrio le squadre al termine di una vera goleada. Lasciati da parte i paragoni letterari, il campo restituisce al derby toscano uno spettacolare 4-4 in cui vanno avanti per due volte i padroni di casa, con gli ospiti che in entrambi i casi recuperano, e poi i ruoli s'invertono, portando i biancorossi sul 2-3 e sul 3-4, prima che l'inseguimento amaranto si completi a due minuti dalla fine. Di Malagrida le reti livornesi nella frazione iniziale, con l'attaccante che in tutti e due i casi scatta sulla linea del fuorigioco, eludendo la trappola avversaria. Agli acuti individuali, il Grosseto risponde con altrettante azioni corali, concretizzate da Sabattini e Andreoli.

Rientrati dall'intervallo, all'inversione di campo corrisponde anche un ribaltamento del copione di gara, perché dopo solo sette minuti sono i biancorossi a passare. C'è di nuovo un cross di mezzo, stavolta finalizzato da Pitti in mischia, in area di rigore. Neanche il tempo di riportare la palla a centrocampo, che il Livorno risponde, con Malotti, bucando ancora una linea difensiva avversaria molto alta. Chiusa qui? Nemmeno per sogno, perché il finale è esplosivo, tra la rete del nuovo vantaggio grossetano, con uno splendido tiro da fuori di Fantacci, il palo che nega agli ospiti il colpo del k.o. e la risposta di Mancini, di nuovo sul filo del fuorigioco, quasi all'ultimo respiro, che dice quattro goal a testa e un punto ciascuno per Livorno e Grosseto, regalando un'occasione di fuga a Spezia e Ravenna, impegnate domani nello scontro diretto.







