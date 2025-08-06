ll mondo del calcio piange Jorge Costa, capitano del Porto scomparso improvvisamente all'età di 53 anni

ll Porto ha annunciato la morte improvvisa di Jorge Costa. Il 53enne dirigente del club portoghese si trovava al centro sportivo di Olival, dove si stava allenando la squadra, quando improvvisamente ha accusato un malore verso l'ora di pranzo. Trasportato d'urgenza in ospedale, nonostante i tempestivi soccorsi è deceduto poco dopo. Jorge Costa è stato uno dei giocatori più importanti della sua generazione, in carriera ha collezionato 383 presenze tra il 1990 e il 2005 e ha vinto numerosi titoli tra cui la Champions League 2004, la Coppa UEFA 2003 e otto scudetti. In seguito ha girato il mondo come allenatore, includendo club in Romania, Turchia, Cipro e persino la nazionale di Gaboan ed Equatoguinean prima di tornare al Porto nel giugno 2024 come direttore. Tutto il mondo del calcio si è stretto attorno alla famiglia esprimendo le più sentire condoglianze.







