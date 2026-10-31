SERIE C ll Pescara spreca e la Torres strappa un punto pesante Pescara – Torres 0-0 con gli abruzzesi che sprecano almeno tre occasioni clamorose

Ci sono degli 0-0 che non trovano spiegazioni se non nell'incapacità di prendere la porta anche da zero metri come accaduto nella sfida tra Pescara e Torres. Eppure gli abruzzesi hanno subito trovato la via del gol: Ferraris raccoglie il cross di Valzania e in tuffo da due passi da Zaccagno mette dentro. Il direttore di gara dopo segnalazione annulla per fuorigioco. La Torres impegna Fiorillo con Bunino il centroavanti guadagna solo un angolo. Buon momento della Torres: sul cross di Zecca per Masala è fondamentale la chiusura di Capellini Sul capovolgimento di fronte il cross di Ferraris pesca l'inserimento di Erradi, il suo colpo di testa colpisce la traversa poi Antonelli si immola evitando il tap-in del centrocampista del Pescara. Azione viziata da una posizione irregolare. Ripresa dopo un paio di ripartenze, D'Ausilio con il destro colpisce il palo esterno. Insiste il Pescara Sinistro di Motta respinto da Zaccagno, ricicla la sfera Meazzi che entra in area mettendo un cross per Nardin, il suo sinistro da ottima posizione finisce alto. Clamoroso quello che accade nel finale. Meazzi si presenta in area e allarga per D'Ausilio. Da quella posizione più difficile sbagliare, l'attaccante non trova la porta. Per la Torres un punto prezioso per il Pescara due punti buttati. Allo Stadio Adriatico di Pescara, Pescara – Torres 0-0

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