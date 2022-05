SERIE D ll Rimini al Neri con il Seravezza e potrebbe essere festa Con una serie di combinazioni il Rimini potrebbe festeggiare già domani la serie C

La rovinosa sconfitta in termini di proporzioni di Carpi è già alle spalle, il Rimini, al Neri, affronta domani ore 17 il Seravezza per avvicinarsi ulteriormente al traguardo, ormai, solo questione di tempo. Potrebbe essere già domani il tempo della serie C, ma servono una serie di combinazioni che portano a pensare che per la matematica non è ancora ora. Il Rimini si rovinerebbe tutti i piani solo in caso di sconfitta, in tutti gli altri casi la festa è solo rimandata. Gaburro deve tenere ancora tutti sul pezzo, e per farlo, il club ha chiamato a raccolta i propri tifosi per questo ultimo sforzo tra i dilettanti. Il Seravezza si presenta al Neri, senza troppe ambizioni di classifica. Come spesso accade questo potrebbe essere anche un vantaggio se dall'altra parte non c'è una squadra concentratissima e affamata. Gaburro, recupera Mencagli che rientra dalla squalifica, ma per lo stesso motivo non avrà a disposizione Tanasa. Recuperato anche Carboni che sembrava in forse per un problema muscolare. Si gioca domani ore 17 al Romeo Neri arbitra Gabriele Sacchi alla sua prima direzione con il Rimini.

