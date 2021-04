SERIE C Lo 0-0 manda il Matelica ai playoff e il Fano ai playout I granata non sono ancora condannati ma la sua corsa per la salvezza diretta è ormai compromessa.

All'Helvia Recina esce uno 0-0 che racconta due storie opposte. C'è il trionfo del Matelica, sorprendente matricola che, ora, è certa di un posto nei playoff. E c'è la rassegnazione del Fano, al quale serviva un successo per poter sperare di evitare un playout al quale, ormai, non può più sfuggire. Partita a lungo inesistente, coi primi 67' animati solo da due rigori richiesti e non fischiati, uno per parte. Comincia il Fano con l'incursione di Gentile infrantasi su Magri, tutto regolare. All'ora di gioco invece è Tofanari a invocare il tocco di braccio in area di Valeau, anche qui nulla.

Le occasioni si iniziano a intravedere dal 68° in poi, principalmente sul fronte Matelica: punizione di Pizzutelli e testa di Magri, Viscovo è più plastico che utile ma concede solo angolo. L'occasione più importante nasce da un errore di Bruno: Leonetti arpiona in acrobazia e libera Moretti davanti a Viscovo, straordinario nell'opporsi di gamba. L'estremo fanese è ancora attento sul tentativo dal limite di Tofanari, mentre sulla combinazione Moretti-Leonetti è Paolini a frapporsi tra Volpicelli e la porta. Finalmente Fano col traversone di Monti, qui Tofanari è provvidenziale nello spazzare prima che Barbuti possa colpire. Gli ospiti rischiano il capitombolo sulla punizione di Volpicelli, sulla quale Viscovo prima si impappina e poi rimedia su De Santis. Poi l'ultima speranza, un cross di Paolini che però Barbuti inzucca troppo alto per poter tenere i suoi in corsa per la salvezza diretta.

