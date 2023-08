NAZIONALE Lo chiameremo Roberto d'Arabia Luciano Spalletti nuovo CT azzurro: avvocati al lavoro per liberarlo dal Napoli

Magari alla fine in Arabia non ci va, oppure l'ha davvero convinto il progetto. Certo è che l'addio traumatico all'azzurro di Roberto Mancini è destinato a far parlare. Una dimissione a ciel sereno o poco nuvoloso, arrivata la notte tra il 12 e 13 agosto lascia più di un dubbio. Ben 120 milioni di dubbi. Come gli euro che, come scrive La Gazzetta dello Sport, che la Federazione Calcio dell'Arabia Saudita gli avrebbe proposto quale compenso di un impegno triennale. I cambi recenti imposti allo staff della Nazionale che tanto avrebbero irritato Mancini, sono diventati in una notte di mezza estate il "casus belli". Incassato il "no" di Josè Mourinho, gli arabi avrebbero virato proprio sul CT dell'Italia con il quale sarebbero pronti a chiudere il 48 ore facendolo debuttare sulla panchina saudita già nell'amichevole fissata a settembre con la Corea e poi a novembre nel doppio appuntamento di qualificazione al Mondiale 2026. Arabia o no, l'Italia perde il CT Campione d'Europa e anche quello rimbalzato fuori dal Mondiale dalla Macedonia del Nord. Perde la stella e la stalla e pensa. Pensa in primis a Luciano Spalletti, poi al grande ritorno di Antonio Conte. Ma per arrivare al tecnico Campione d'Italia in carica sono al lavoro gli avvocati. Spalletti è ancora sotto contratto con il Napoli che quindi lo ha solo tecnicamente esonerato. Se è difficile la convivenza con De Laurentis, non è più facile liberarsi. Il nodo sta nella penale che l'allenatore o chi per lui dovrebbe pagare per rescindere. Una sorta di indennizzo dovuto qualora Spalletti avesse allenato un'altra squadra. Ma non ci sono cenni, nè precedenti riguardo alla Nazionale. In più una federazione che pagasse una società per uno svincolo sarebbe una virata di politica sportiva con possibili, prevedibili conseguenze. Si tratta, ma i tempi non sembrano esser brevi. Mentre defilato segue gli sviluppi un Antonio Conte che, stando a persone a lui vicine, preferirebbe aspettare un top club.

