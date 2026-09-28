Lo Spezia capolista conquista anche Pescara (1-2)

Lo Spezia scavalca un ostacolo bello grosso, vince a Pescara e si conferma capolista del Girone. Mazzocchi respinto da Saio è l'aperitivo di una partita bella fin dalle prime azioni. Le luci del luna park sono accese, la squadra di Turati è uno spettacolo per gli occhi. Squadre cortissime, difese altissime, di là si infila Ferraris, ma prima Micai chiude alla grande, poi Vitali cannoneggia in curva. Giochi pericolosi dal basso, Capomaggio ruba a Valzania, il recupero di Pellacani in angolo vale praticamente un gol.

Minuto 34, passa il Pescara al termine di una bella ripartenza, ma Parigi, l'uomo che sottomisura gonfia la rete è in fuorigioco e l'arbitro ferma tutto. Tante premesse sbocciano nel vantaggio lampo degli ospiti bravi a convertire la prima palla del secondo tempo. Capolupo si sovrappone, Bright di testa fa 0-1. Il Pescara reagisce e la riprende a stretto giro: D'Ausilio strappa, Parigi si allunga e arpiona la palla del pareggio. L'Abruzzo adesso pensa al colpo grosso col destro birichino di Letizia schiaffeggiato in qualche modo da Micai. Lo Spezia con qualità e pensieri su come faccia Cardinali a non far gol di lì. Poco male perché al termine di un'altra azione da Playstation Zilli spacca la porta. Tra lo Spezia e la vetta c'è solo il colpo di testa di Meazzi. Niente altro.







