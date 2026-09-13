Lo Spezia corre, il 2-0 al Livorno vale il primo posto

Uno-due micidiale all'alba dell'atto secondo e lo Spezia è primo in classifica. Il match tra chi ha visto un altro calcio e gradirebbe tornare a vederlo dice agli aquilotti e meno ad un Livorno che pure fa la prima cosa con Arrigoni che calcia cadendo. Sorsata d'acqua per Lucarelli che vede Peralta far tutto bene compresa la conclusione che esce di pochissimo. Si accendono i dialoghi della Spezia, trama che porta alla conclusione di Mazzocchi. In avvio di ripresa si risolve la faccenda, il pubblico del Picco carica e Mazzocchi di testa appoggia in porta il cross di Cardinali. Un paio di minuto e lo Spezia è già volato via. Mischione dall'angolo, Capomaggio scaravanta un 2-0 che resiste anche all'FVS chiamato dal Livorno. Gli ospiti che provano a riaprirla trovano anche un grande Micai, qui provvidenziale su Mawete. Amaranto a tutta per dare un senso al finale, qui la difesa si immola e Malotti prende solo angolo. Ultima possibilità di mischiare le carte è cestinata da Morachioli, mobido e poco reattivo al momento di deviarla in porta. Ancora Morachioli alla voce "citofonare Micai", un ottimo Micai. Lo Spezia è primo, il Livorno non è da primato, ma nemmeno da buttare.







