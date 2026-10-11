Lo Spezia festeggia i 120 anni col 2-0 sul Gubbio

In un Picco in festa si affrontano due squadre dall'andamento quasi opposto e il campo non si dissocia dalle premesse: lo Spezia capolista centra l'8ª vittoria su 9 con un netto 2-0 al Gubbio, viceversa al 4° ko in fila e impantanato in zona playout. Il tutto mentre si celebrano i 120 anni dei padroni di casa, tra spettacolo pre partita, sfilata delle vecchie glorie, coreografia della Curva Ferrovia e maglietta vintage biancoceleste.

Oltre 9500 gli spettatori presenti, che non vengono delusi da uno Spezia che spinge subito per blindarla: al 3° Bagnolini vola sul volante dalla mezzaluna di Capomaggio, sull'angolo che segue Cardinali pesca la perfetta esecuzione di Sganzerla, che da molto oltre l'area piccola piazza una palombella di testa che s'insacca sul palo opposto. Aquilotti avanti, nessuna reazione ospite e al 38° c'è il bis: erroraccio in giropalla di Rosaia, Mateju intercetta sulla trequarti, sale e crossa morbido per Mazzocchi, puntuale nel tocco in spaccata in buca d'angolo. E di lì a breve Bright tenta l'ulteriore allungo in schiacciata di testa, Bagnolini è attento e respinge.

Ma cambia poco, perché nella ripresa non succede quasi nulla: Spina si divora l'occasione che la riaprirebbe con un pallonetto fuori misura sull'uscita di Micai, così come, sull'altro fronte, Bright calcia malissimo dopo essersi liberato bene per la conclusione.







