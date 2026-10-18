Lo Spezia sbanca il Benelli di Ravenna e scava un solco

Marco Turati con una rosa quasi del tutto nuova sta facendo un capolavoro: dopo dieci turni vola a + 8 sul Ravenna e scava un solco. Il tecnico 44 enne dopo aver riportato il Siracusa in Serie C, sta viaggiando a velocità supersonica. In 10 turni, 9 vittorie ed un pareggio in campionato a cui va aggiunto il 3-0 sul Vado in Coppa Italia.

Al Benelli i liguri prendono subito le redini del gioco: Cazzadori da fuori area, sfera non lontana dal palo difeso da Venturi. Diagonale di Rabbi lanciato in verticale, destro controllato da Micai. Minuto 24 Lorenzo Da Pozzo 22 anni nato a La Spezia, commette un fallo, che più che fallo è un'autentica follia su Cardinali, la revisione lo condanna rosso diretto e Ravenna in 10 uomini, E qui la partita ovviamente cambia. E poteva essere addirittura ridotta in 9 la squadra di Mandorlini quando Falbo colpisce la sfera con violenza, il pallone incredibilmente finisce sulla bandierina dell'assistente che cade a terra. Il Direttore di Gara Fabrizio Ramondino di Palermo prima estrae il rosso, poi dopo revisione valuta bene giudicando fortuito l'accaduto e toglie il rosso a Falbo, il Ravenna resta in dieci.

Nel recupero di prima frazione Venturi risponde a Bright e si va negli spogliatoi con il big match fermo sullo 0-0. Rabbi sempre pericoloso, Micai sempre attento si distende e respinge sul proseguo dell'azione Lonardi da dentro l'area di rigore spedisce ad un soffio dal palo. Dal possibile 1-0, si passa allo 0-1, sinistro dello spagnolo Jimenez all'incrocio dei pali. Ma grandi proteste di Venturi e compagni su un possibile controllo di mano di Di Serio. La revisione conferma il gol dello Spezia. Il finale vede i liguri in controllo, pochi rischi e blitz completato.

Allo stadio Benelli, di Ravenna, Spezia batte Ravenna 1-0.









