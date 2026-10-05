Lo Spezia tenta la fuga: +5 sul Ravenna

Da una parte mister promozione ossia Attilio Tesser 4 campionati vinti in Serie C con Novara, Cremonese, Pordenone e Modena e sempre con il Novara la promozione in Serie A attraverso i play off, dall'altra un giovane come Marco Turati capace di catturare i segreti di Vincenzo Italiano. Turati è stato suo collaboratore tecnico allo Spezia tra il 2019 e il 2021 e alla Fiorentina 2021-2024. Poi la sua prima esperienza da allenatore di una prima squadra: con il Siracusa vince il girone I di Serie D e riporta i siciliani in C dopo sei anni, e da luglio torna allo Spezia con un contratto che lo lega fino al 30 giugno 2028. Un bel passaggio di consegne. Pronti via c'è subito materiale per il Football Video Support: lancio di Tripaldelli per il croato Sipos che seppur di qualche centimetro è al di là della linea difensiva dello Spezia, gol annullato. Mazzocchi di controbalzo, Furlan alza in angolo si accende il match clou dell'ottava. Bene la Reggiana in costruzione Vallarelli per Sipos, girata volante e sfera sopra la traversa. Alessandro Micai si mette in proprio e rischia oltre misura, Sipos gli ruba la sfera, buon il portiere dello Spezia che la mira del croato è ancora sbagliata. Restano molti dubbi sul secondo gol annullato alla Reggiana tra l'altro anche molto bello: sul calcio piazzato dalla destra, al volo Battistini sotto la traversa. Millimetrico, questione di un niente, ma sembra giusta la decisione di annullare anche il secondo gol alla Reggiana. Micai sempre protagonista, il portiere recupera la posizione sul tentativo di Portanova. Lo Spezia del primo tempo si fa vedere nel finale con Capomaggio, Furlan con l'aiuto della traversa si salva, poi libera la difesa amaranto. Prima del te Cardinali vola sulla sinistra brucia Battistini, bravo Furlan a chiudergli lo specchio. Ripresa, sempre Cardinali a sinistra, pesca in area Cazzodori, Furlan ancora decisivo. L'ottimo portiere della Reggiana sbaglia l'iuscita sulla palla inattiva Sapola da un metro non trova la porta. Insistono i liguri che dominano nella ripresa: colpo di testa di Bright sul quale Furlan interviene sulla sua sinistra, poi Oyono spara alle stelle da buona posizione, si resta in equilibrio. Jacopo Furlan è pazzesco per riflesso ancora su Bright, il portiere tiene in piedi una Reggiana che non riesce più ad uscire. Lo Spezia imposta e lo fa con lucidità, Cardinali valore aggiunto e migliore in campo, taglia dentro per Cazzadori che in spaccata batte batman Furlan che in questo caso non può davvero farci nulla. Dall'altra parte Micai sempre fuori dai pali, il solito Sipos ancora una volta a porta vuota non riesce a girare a rete. Nel finale Capolupo espulso per seconda ammonizione, la squadra di turati resta in 10 ma il risultato non cambierà più. Allo Stadiuo Città del Tricolore di Reggio Emilia, Spezia batte Reggiana 1-0.







