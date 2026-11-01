SERIE C Lo Spezia vince e mantiene il + 6 sul Ravenna pezia – Atalanta Under 23 2-1

Turati sa che non sarà una sfida semplice con i giovani dell'Atalanta e i padroni di casa non sbagliano l'approccio. Cardinali, sempre uno dei più positivi nei liguri, scarica in mezzo, Bright da dentro l'area fa partire un diagonale potente che si infila nell'angolino e Spezia avanti quando non sono passati nemmeno cinque minuti. Poco dopo azione fotocopia con il solito straordinario Alessandro Cardinali 20 anni ragazzo di grande prospettiva, ancora al servizio di Kevin Bright ma in questo caso Anelli gli chiude lo specchio e si resta sull'1-0. La squadra di Turati insiste La difesa dell'Atalanta U23 appare troppo allegra. Combinazione sull'asse Jimenez - Cazzadori, la sfera arriva a Cardinali, che due passi si divora il gol del raddoppio. Si sveglia l'Atalanta fa tutto Diao, bravo a salare l'uomo in velocità, poi Micai lo stoppa sul più bello. Bertolini di testa su azione d'angolo, bergamaschi ancora vicini al pareggio. Pioggia di occasioni da gol non sfruttate: Cardinali in rovesciata poi Cazzadori non riescono a spingerla in porta. Sono sempre quei due: Cazzadori e Alessandro Cardinali a creare grandi presupposti ma poi manca sempre qualcosa. Anelli si distende e mette in angolo. Missile di Jimenez con il destro, palo pieno. Spezia anche sfortunato. Dopo un grande primo tempo, meno vivace la ripresa ma la squadra di turati ha il merito di chiuderla. Cross di Capolupo, colpo di testa di Joselito parato da Anelli, ma poi sulla ribattuta arriva Durmush che piega Anelli. L'Atalanta non demorde e con Zanaboni di testa la riapre ma è un gol che vale solo per le statistiche. Allo stadio Picco, Spezia batte Atalanta Under 23 2-1.

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