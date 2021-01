Lo Spezia vola: 2-1 alla Samp nel posticipo

Intervista a Vincenzo Italiano e Claudio Ranieri

Nel posticipo di Serie A lo Spezia trova il secondo successo di fila battendo 2-1 la Sampdoria: la decidono Terzi e Nzola, di Candreva il momentaneo pari. "Penso che questa vittoria sia figlia di quella di Napoli, che ci ha dato grande forza ed entusiasmo - dice il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano - sono contento per i ragazzi perché stavamo attraversando un periodo brutto, che stava iniziando a minarci nelle certezze. Questi ultimi due risultati ci faranno crescere in consapevolezza e autostima". "Lo Spezia ha fatto una buona gara e ha meritato la vittoria - aggiunge l'allenatore della Samp Claudio Ranieri - sapevamo che loro hanno un buon possesso palla e che si sarebbero riversati nella nostra metà campo. E noi volevamo sorprenderli, come abbiamo fatto in occasione del gol. Nel secondo tempo invece abbiamo smarrito la nostra fisionomia. Noi siamo molto bravi nella determinazione e nelle seconde palle, invece anche in questo lo Spezia ci è stato superiore".