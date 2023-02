ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Lo spogliatoio del Victor canta “Freed From Desire” anche a Castiglione di Ravenna Nel campo in cui giocò per una stagione intera il San Marino Calcio di Luca Mancini, il Victor con tanta fatica vince una partita fondamentale. Continua la sfida per la promozione con il Progresso

Anche Osimhen si chiama Victor. Che sia un anno Victor per il Napoli ormai restano davvero pochissimi dubbi, che sia l'anno del Victor San Marino, ancora è tutto da vedere considerando l'ottima straordinaria stagione, almeno fino a qui, del Progresso, formazione che resta incollata ai sammarinesi. Ci sono 4 punti di distacco con ancora lo scontro diretto da giocare e che arriverà alla 36esima giornata allo Stadio di Acquaviva. Ancora presto per guardare a quella sfida, in mezzo ci sono ancora 9 giornate, due mesi di campionato. Freed From Desire continua in ogni spogliatoio. Il tormentone del 1993, diventato più famoso oggi, rispetto all'epoca è ormai una hit imprescindibile per la squadra di Cassani che continua a non sbagliare nulla in casa e anche fuori sembra tornare il sereno, anche se, ieri, fino al 34esimo della ripresa della sfida di Castiglione di Ravenna, le nubi erano ancora addensate, e tra i dirigenti in tribuna gli umori decisamente bassi. Ambrosini gol e passano le paure. Possiamo dire tutto fuorchè sia stata una partita brillante quella della squadra di Cassani, in difficoltà anche in superiorità numerica. Tuttavia tutto giustificato dalla terza partita in una settimana contraddistinta dal segno + e senza subire reti.

Nel video l'intervista ad Alessandro Tosi

