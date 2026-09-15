SERIE D GIRONE D Lo stadio di Acquaviva ospita Tropical Coriano – Lentigione I cancelli dello stadio di Acquaviva riaprono per ospitare un incontro di Serie D. Il “sammarinese” Tropical Coriano affronta il Lentigione a punteggio pieno

San Marino – Sammaurese 0-0 di domenica 1 dicembre 2024 fu l'ultima sfida di Serie D giocata ad Acquaviva . Da quel momento il San Marino Calcio traslocò a Cattolica. Domani ore 15 la FSGC, a distanza di 20 mesi, ha dato il benestare per riaprire i cancelli di quello stadio per una sfida di Serie D.

Ad usufruire del privilegio il “sammarinese” Tropical Coriano, società con la quale la stessa FSGC prosegue nel progetto che aveva avuto origine a Pietracuta. Il Tropical Coriano non potrà usufruire dello stadio Grandi, appena riseminato, per circa un mese, Acquaviva sarà solo una tappa. Domenica la squadra di Di Maio sarà attesa a Pavia dall'Oltrepò, poi l'inizio della Nations League, porterà il Tropical Coriano a fermarsi per due turni, ritornerà in campo l'11 ottobre al Daniele Grandi contro il Crema.

E dunque solo domani Acquaviva ospiterà i corianini per una sfida decisamente interessante contro una della candidate a vincere il campionato di Serie D Girone D come il Lentigione: vittorioso con Pro Sesto e Castellanzese in questi primi 180 di campionato. Il Tropical Coriano ha iniziato con un ottimo pareggio contro una nobile decaduta come il Varese, poi lo stop in Emilia con il Cittadella Vis Modena.

Il quadro completo del turno infrasettimanale di Serie D Girone D terza giornata prevede: Castellanzese – Oltrepo; Coreggese – Varesina; Pistoiese – Arconatese; Pro Patria – Crema; Casatese – Sant'Angelo; Cittadella Vis Modena – Varese; Pavia – Solbiatese; Pro Sesto – Pontedera



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