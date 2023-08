SERIE D Lo United Riccione si fa in 3: Serie D, Academy e calcio femminile Esordirà la prossima settimana lo United Riccione, impegnato nella Coppa Italia di Serie D contro il Forlì. All'Aquafan il presidente Cassese ha presentato le proprie strategie per la nuova stagione.

Una società ambiziosa, che l'anno scorso si è salvata tranquillamente conquistando ben 50 punti in Serie D e che quest'anno vuole alzare l'asticella. All'Aquafan lo United Riccione ha presentato le proprie strategie per la stagione 2023/2024. Non solo la squadra maschile: i biancazzurri avranno oltre 30 formazioni e 600 tesserati al via della nuova annata tra settore giovanile, academy e calcio femminile. Un progetto di crescita continua quello voluto dal presidente Pasquale Cassese.

Circa 250 i presenti per questa giornata di festa organizzata in uno dei luoghi simobolo del divertimento riccionese. C'è la volontà di essere in simbiosi con la città, con 3 progetti sportivi: il Riccione Calcio Femminile che parteciperà al campionato di Serie C, l'Academy nei campionati Provinciali, lo United tra Under regionali, Juniores nazionali e appunto la prima squadra in Serie D. Quest'ultima – allenata dall'ex Livorno e Bologna Nico Pulzetti – sta proseguendo nella preparazione in vista dell'esordio ufficiale fissato il prossimo 3 settembre alle 20.30 nel derby romagnolo contro il Forlì per la Coppa Italia di Serie D.

Nel servizio l'intervista a Pasquale Cassese, presidente United Riccione

