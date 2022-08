SERIE D Lo United Riccione vince ai rigori e si qualifica in Coppa Italia Battuto ai rigori il Corticella

Ci sono voluti i calci di rigore per decidere la sfida tra lo United Riccione e Corticella, gara giocata sul neutro di Morciano e valevole per il preliminare di Coppa Italia di serie D. L'avvio è tutto della squadra di Mattia Gori che dopo 40 secondi confeziona la prima palla gol. Panaioli si presenta tutto solo davanti al portiere Bruzzi, bravo a salvarsi con i piedi. Al secondo tentativo, il Riccione passa in vantaggio. L'estremo difensore del Corticella si oppone al diagonale di Ferrara ma sulla respinta, Essel interviene cosi su D'Antoni. Nessun dubbio per il direttore di gara che assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Benedetti fa 1 a 0 e firma il primo gol stagionale dello United. La reazione del Corticella è tutta in questa conclusione alta di Trombetta e nel colpo di testa di Campagna che non trova il bersaglio per una questione di centimetri. Ad inizio ripresa, Panaioli va vicinissimo al 2 a 0 e alla doppietta personale. Il Corticella fa le prove generali del gol con Lahrib che sotto misura non trova la porta avversaria. Pareggio che arriva a dieci minuti dal termine quando Trombretta si libera al limite ed infila il pallone dell' 1 a 1. Ospiti che provano a vincerla ma Pezzolato è provvidenziale in almeno due occasioni. L'ultima emozione è di marca Riccione con la traversa di Lordkipanidze al novantesimo. Per il passaggio del turno, servono i calci di rigore. Il Riccione è infallibile e fa cinque su cinque dal dischetto mentre Casazza colpisce il palo e condanna il Corticella. Una vittoria che per lo United vale la sfida con la Sammaurese.

