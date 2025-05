Lo Zenith Prato "recupera" 3 punti: da -15 a -12. Con una vittoria il San Marino è salvo

La lotta salvezza, nel Girone D di Serie D, verrà risolta nel weekend sul campo. Intanto, però, la Corte Federale d'Appello ha riscritto la classifica. E' stato infatti accolto in parte il ricorso presentato dallo Zenith Prato, passando da 15 a 12 punti di penalizzazione inflitti. I toscani, quindi, salgono a 25 rientrano in gioco per i play-out, anche se non sarà cosi semplice. Servirà sicuramente un successo contro il Piacenza e combinazioni favorevoli dalle altre sfide. In particolar modo quella che riguarderà lo United Riccione – già retrocesso – e il San Marino. In caso di sconfitta dei biancazzurri i punti di distanza diventerebbero 7, il limite per disputare i play-out. Con una vittoria, invece, i ragazzi di Biagioni festeggerebbero la salvezza diretta.

Vien da sé che, nonostante i cambi in classifica, il San Marino è ancora padrone del proprio destino. Con 3 punti sarebbe ancora Serie D, con altri risultati si dovrà dare un'occhiata alle altre partite in programma domenica 11. Occhi puntati, infatti, anche su Lentigione-Sammaurese e Corticella-Sasso Marconi. Ininfluente, invece, il 3-0 a tavolino concesso al Fiorenzuola dopo la sospensione della gara con il Prato per i disordini dei tifosi toscani (sul risultato di 0-2 in favore degli ospiti). Tre punti che portano il Fiorenzuola a 26, ma che non li salvano dalla retrocessione diretta.