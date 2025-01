Il centrocampista della Nazionale si trasferisce a Pietracuta per la seconda parte di stagione. Lorenzo Capicchioni, 23 anni, lo scorso anno alla Sammaurese. In questa prima parte di stagione ha provato l'esperienza in toscana con l'Asta Taverna ed ora proverà a rilanciarsi riavvicinandosi a casa in Eccellenza Girone B Emilia Romagna.