Il Rimini Football Club comunica l’ingaggio del giocatore classe 2003 Lorenzo Malagrida. Il giovane calciatore ligure, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria sino all’esordio in Serie A con 6 presenze nella stagione 2022/23, torna in maglia a scacchi dopo l’esperienza della seconda parte della stagione scorsa dove aveva collezionato 13 presenze con un gol. Lorenzo Malagrida arriva dalla formazione blucerchiata in prestito sino a giugno 2025.