SERIE C Lorenzo Malagrida in prestito al Rimini

Il Rimini Football Club comunica l’ingaggio del giocatore classe 2003 Lorenzo Malagrida. Il giovane calciatore ligure, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria sino all’esordio in Serie A con 6 presenze nella stagione 2022/23, torna in maglia a scacchi dopo l’esperienza della seconda parte della stagione scorsa dove aveva collezionato 13 presenze con un gol. Lorenzo Malagrida arriva dalla formazione blucerchiata in prestito sino a giugno 2025.

