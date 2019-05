Questa sera ore 21, ospite di Cpiace il Presidente dell’Imolese Lorenzo Spagnoli. Durante la trasmissione condotta da Lorenzo Giardi, con opinionista Massimo Boccucci, si parlerà dello straordinario terzo posto ottenuto dalla neopromossa Imolese, del Rimini ai play out e delle sfide play off che definiranno la seconda squadra promossa in serie B.

Questa sera Cpiace sarà in onda San Marino RTV Ch 520 Sky e 73 DDT.