Luca Fregnani nuovo allenatore del Young Santarcangelo

17 dic 2025
Foto facebook @FCYoungSantarcangelo

La FC Young Santarcangelo ha affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Luca Fregnani, allenatore di grande esperienza. Il nuovo mister arriva dopo dieci stagioni alla guida del Pietracuta, con cui ha ottenuto una salvezza in Eccellenza e disputato due finali playoff per la Serie D, oltre a precedenti esperienze con San Lorenzo, Morciano, Saludecio e Montescudo.

Fregnani ha già iniziato a lavorare con squadra e staff per valutazioni tecniche e umane. L’esordio sarà subito significativo: la prima partita casalinga lo vedrà affrontare proprio il Pietracuta, sua ex squadra.




