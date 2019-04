Luca Mancini: " L'intero sistema paese deve chiedersi perché siamo trattati come stranieri "

Il Presidente del San Marino torna a parlare dopo la vittoria sul Sasso Marconi: “La logistica ci ha penalizzato molto, giochiamo in un campo che non fa risaltare le qualità dei nostri giocatori. Questa vittoria - continua Mancini - ci deve trasmettere entusiasmo per crederci fino alla fine. Non devo stare a spiegare - prosegue- la cronistoria che ci ha portato in queste condizioni. L’intero sistema paese - aggiunge - deve porsi delle domande e mi fermo qui”.

Nel video l'intervista a Luca Mancini, presidente San Marino calcio.