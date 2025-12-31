INFORMAZIONE Luca Serafini: "La tecnologia è un supporto, non il vangelo"

Come è cambiato il mondo dell'informazione sportiva nell'epoca della tecnologia? "È cambiato il mondo perché chiaramente una volta avevi intanto un contatto diretto con le fonti, un contatto diretto con gli atleti, un contatto diretto con la realtà, cosa che adesso in pratica non c'è più. Avevi delle agende piene di numeri telefoni, telefonate, non avevi la tecnologia, chiaramente se ti serviva notizia nello sport la Bibbia era l'Almanacco Panini, adesso ogni un secondo impari tutto, però la mia raccomandazione è sempre questa: sfruttate la tecnologia a tutti i costi, guardate quello che volete, ma cercate sempre la conferma, cercate la verifica delle fonti, perché tutti i social sono appunto molto importanti, però possono anche sbagliare, prendete lo spunto, non prendete mai la verità. Lo spunto poi da lì si parte, deve essere un supporto, non deve essere il Vangelo".

Oggi consiglieresti ancora a un giovane di fare il giornalista o è un mestiere in declino? "Ma sai, è un mestiere che è cambiato, è cambiato, per intanto oggi si chiama molto anche comunicatore, la comunicazione si è ampliata moltissima, ci sono più opportunità se vogliamo una volta, tutte le aziende hanno dei comunicatori, cioè si è ampliata in un modo enorme, chiaramente esiste sempre meno, ma non esiste più, il giornalista che è cresciuto nelle redazioni, come ho fatto io, facendo la gavetta, facendo l'abusivo, e poi il praticantato, e poi arrivando chiaramente a fare il professionista, quel modo è cambiato completamente perché non c'è più il giornalista che nasce in redazione, però è diventato un comunicatore, ci sono altre possibilità, più possibilità".

