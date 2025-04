SERIE C Lucca stende Pesaro di misura e sogna la salvezza diretta Una Lucchese tutto cuore supera anche la Vis Pesaro e ora sogna la salvezza diretta, nonostante i 6 punti di penalizzazione.

La Lucchese non molla mai. Nonostante i guai societari, nonostante la penalizzazione i ragazzi – trascinati, c'è da dire, da qualità e da un cuore enorme – continuano a lottare per la salvezza, che ora è vicina come non mai. Dall'altra parte invece crolla la Vis Pesaro, che fallisce il sorpasso sull'Arezzo. Nel primo tempo però meglio i marchigiani, vicini al gol prima con Cannavò – destro da fuori alzato in corner da Melgrati – poi con Paganini che ci prova ancora da lontano, andando vicino al bersaglio grosso. Lucca cresce nella ripresa: girata in tuffo di Ballarini, palla a lato di un soffio. E' il preludio, però, al vantaggio: Selvini si accentra e calcia, missile terra-aria che muore sotto l'incrocio dei pali e fa esplodere il “Porta Elisa”. 1-0 Lucchese, Pesaro subisce il colpo mentre i rossoneri falliscono quello del ko con lo stesso Selvini che ritarda la conclusione e spara alto. Altra chance colossale ai -15, sempre con Selvini: il 10 non serve Badjie ma cerca la doppietta personale, Vukovic gli sbarra la strada. La Vis però non ne ha per tornare in quota e allora la Lucchese festeggia per 3 punti di importanza vitale.

