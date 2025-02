Lucchese, 2 squilli salvezza sul campo del Milan Futuro (0-2)

La Lucchese mette la salvezza nel mirino e lascia a questo Milan ben poco futuro, A Solbiate Arno sono i giovani rossoneri a partire meglio con gran possesso e occasionissima di Magnaghi fuori a un metro dalla porta. Tutto questo portare palla però non produce occasioni in proporzione, ci prova l'ex Quirini con pericolosità vicina allo zero.

Cinica e quadrata, la Lucchese si allunga e passa. Protezione e scarico a favorire il destro telecomandato nell'angolo di Tumbarello. Cinque minuti e i toscani la chiudono, Gemignani la mette abbastanza innocua, Minotti la liscia, Camporese non pulisce e allora Saporiti chiude il discorso. Il Milan esce dalla partita, Gucher potrebbe anche fare 3, ma non lo fa. E le ultime speranze di poter rientrare nella vicenda se le gioca Magrassi, bravo nel mirare l'angolo e sfortunato nel colpire il palo.

Di qui alla fine va molto più vicina al tris la Lucchese, Magnaghi da due passi esalta gli ottimi riflessi di Nava. Ancora bravo il figlio d'arte a tuffarsi e salvare i suoi dal gran tiro di Saporiti. Il resto è un lungo aspettare una fine che per Lucca può essere davvero un nuovo inizio e per il Milan la sirena di un allarme che già sbuffa da un po'.