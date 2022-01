SERIE C Lucchese – Imolese 3-3 Nel recupero della 20° giornata di serie C Girone B la Lucchese in vantaggio 3-1 si fa raggiungere da un'Imolese capace di rimontare due gol

Si riparte dopo lo stop forzato e l'antipasto alla ripresa, fissato per il fine settimana, è di quelli sostanziosi. Lucchese – Imolese al Porta Elisa va in scena il recupero della 20° giornata di Serie C Girone B e c'è lavoro per il portiere rossoblu Rossi sulla conclusione di Frigerio. Contatto o trattenuta in area di rigore, Corsinelli allunga la maglia di Turchetta e il Direttore di Gara non ha esitazioni e concede il calcio di rigore. Palla da una parte e portiere dell'altra. Trasforma Turchetta. Gian Maria Rossi è il valore aggiunto della squadra di Fontana: doppia parata per tenere in piedi l'Imolese: prima Minala trova i pugni del portiere, poi Semprini a tu per tu gli spara addosso, poi finisce a terra e recrimina per un rigore che non viene accordato. Penalty per i toscani che non tarda ad arrivare Benedetti su Visconti e l'arbitro questa volta fischia e ammonisce il numero 8 rossoblu. Gian Maria Rossi intuisce la battuta dagli 11 metri di Fedato. A pochi secondi da tè caldo arriva il pareggio che ha origine da un calcio d'angolo. L'azione prosegue con un nuovo cross di Belloni, Semprini di testa schiaccia e non ci può arrivare nemmeno super Rossi. Parità ristabilita. Sempre in quella porta ci prova Benedetti, ad inizio ripresa, Coletta respinge con i pugni. Pasticcio difensivo dell'Imolese, la sfera arriva al 23enne Mauro Semprini doppietta per lui e sorpasso Lucchese. Quando Belloni spinge in porta il gol del 3-1 sembra finita per un'Imolese che lascia troppi buchi dietro, ma mostra gradi giocata davanti, come quella di De Sarlo. Sul cross di Cerretti, il numero 13 rossoblu gira in porta con un acrobazia strepitosa. Grandisssimo gol quello di Pasquale De Sarlo. Una magia che non resta incompiuta perchè arriva anche il gol del pareggio. Azione in percussione di Liviero, palla radente e Nicolas Belloni appoggia in porta. Curiosità vanno in gol i due Belloni, Niccolò per la Lucchese e Nicolas per l'Imolese. Pareggio in tutto. Allo Stadio porta Elisa di Lucca. Lucchese- Imolese 3-3



