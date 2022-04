Lucchese ko con la Carrarese, pari per Vis Pesaro e Ancona-Matelica

La Carrarese batte di misura la Lucchese. Partita decisa nel secondo tempo da una rete di Rota. Prima però il calcio di rigore per la Carrarese per il fallo su Giannetti. Lo stesso giocatore si presenta sul dischetto, Cucchietti intuisce e respinge. La partita si decide al 76' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla rimessa al centro trova la deviazione di testa di Rota che vale i tre punti.

Pari con reti tra Olbia e Vis Pesaro. Il vantaggio dei padroni di casa con Ragatzu al 33'. Sul cross dalla sinistra il pallone arriva sul secondo palo dove Ragatzu non può sbagliare. L'ex attaccante del Rimini ha l'occasione per la doppietta quando viene assegnato il calcio di rigore per il fallo su Mancini. Farroni è miracoloso a tenere aperta la partita respinge la conclusione. La Vis Pesaro la pareggia al 92' con un gol capolavoro di Marcandella. Conclusione dalla distanza con palla che termina all'incrocio dei pali per il definitivo 1-1.

Stesso risultato per Siena – Ancona Matelica. Reti nella ripresa. Il vantaggio marchigiano sugli sviluppi di un corner con Delcarro. I bianconeri raggiungo il pareggio al 92' con Ardemagni il più rapido a intervenire sulla palla respinta dalla traversa. A Siena finisce 1-1.