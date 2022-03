SERIE C Lucchese – Reggiana inaugura la trentunesima giornata Tra stasera e domani si gioca tutta la 31ª giornata del Girone B. Il Modena a Carrara alle 14.30 conoscerà già il risultato della Reggiana, impegnata al Porta Elisa di Lucca, questa sera alle 20.30

Si assottigliano le giornate al termine del campionato, ne restano 8, ed ogni partita per le due che si giocano la salita in Serie B è una finale. Questo in particolare è un turno davvero interessante. Entrambe in trasferta Modena e Reggiana, ed entrambe in toscana.

I granata di Aimo Diana questa sera ore 20.30 al Porta Elisa di Lucca devono vincere per mettere grande pressione al Modena, domani atteso allo Stadio dei Marmi di Carrara e che dovrà dimostrare che quello di domenica in casa con l'Olbia è stato solo il classico incidente di percorso. In toscana anche il Cesena, di fronte ad una Pistoiese in ascesa, 6 risultati utili consecutivi per gli arancioni di Marco Alessandrini. Partita delicata e complicata per i bianconeri di Viali tallonati, per il terzo posto dalla Virtus Entella di scena al Galli di Imola.

Per l'Imolese è suonato l'allarme rosso. Una sola vittoria nel girone di ritorno e coda della classifica a soli 2 punti dopo la sconfitta nello scontro diretto di domenica contro il Grosseto. Questo il quadro della 31°: questa sera Lucchese – Reggiana ore 20.30. Domani Ancona/Matelica – Viterbese; Carrarese – Modena; Imolese – Virtus Entella; Pistoiese – Cesena; Siena – Gubbio alle 14.30. Programmate per le 17.30 Olbia – Pescara; Pontedera – Fermana; Teramo – Montevarchi; Vis Pesaro – Grosseto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: