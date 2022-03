SERIE C Lucchese rimontata due volte: con il Gubbio è 2-2

Nella Lucchese torna Nicola Nanni – titolare dopo le 3 giornate di squalifica – ma è un pomeriggio agrodolce per i toscani, sempre in vantaggio ma sempre ripresi dal Gubbio. Alla fine è un 2-2 che mantiene entrambe in zona play-off. “Pantere” avanti già all'8': tiro-cross insidioso di Picchi, Meneghetti non copre il primo palo e viene beffato. Il Gubbio cerca immediatamente la reazione: destro da fuori di Sainz-Maza, Coletta in tuffo e sulla respinta Bulevardi arriva in spaccata ma non inquadra lo specchio. Rossoblu vicinissimi al pari come quando Spalluto sale in cielo sul traversone dello stesso Bulevardi ma centra in pieno la traversa con Coletta graziato per questione di centimetri.

Il meritato 1-1 arriva nella ripresa, nel buio del “Porta Elisa”: Tumbarello sgambetta il neo-entrato Righetti e il direttore di gara non ha dubbi. Dal dischetto D'Amico spiazza Coletta e riporta in quota il Gubbio di Torrente. Almeno per altri 3 minuti perché, nell'altra area, Ubaldi approfitta del suicidio difensivo di Redolfi e Meneghetti lo travolge. Altro calcio di rigore e il risultato è lo stesso: l'ex Lazio Minala è glaciale dagli 11 metri e batte il portiere avversario. Sembra fatta per la Lucchese ma gli umbri non mollano: D'Amico raccoglie il pallone in uscita e imbuca per capitan Malaccari che, a tu per tu con Coletta, non sbaglia e sigla il 2-2 che permette agli eugubini di allungare la striscia di risultati utili consecutivi, arrivata a 4.

