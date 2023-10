SERIE C Lucchese sul velluto, Pineto steso 3-0

Con i 3 punti di Ferrara che distano mezz'ora e che saranno pagabili l'11 ottobre, la Lucchese si porta avanti e continua a confermare le sue ambizioni. Pineto asfaltato al Porta Elisa, Russo si fionda su un errore della difesa, ma sceglie la cannonata e non la precisione. Il vantaggio però arriva e c'è tutta la qualità dei toscani. Gran palla di Fedato e gol di Russo. Il Pineto prova una reazione organizzata, Marafini per Gambale, Chiorra tiene bene e poi Lucca raddoppia e di fatto archivia il sabato 60 minuti prima. Sberla improvvisa di Guadagni, Tonti non bene e Magnaghi è lì apposta. Prima dell'intervallo ultima sfortunata occasione ospite per dar un senso alla ripresa. Volpicelli arma Ingrosso che sbatte però sul palo. Ripresa non indimenticabile, ma la Lucchese attua il programma a rischio zero e il Pineto pensa alla prossima. Intanto Alagna per Magnaghi, fuori non di molto. A un quarto d'ora abbondante dalla doccia, i rossoneri calano il tris, ancora l'attivissimo Magnani calcia e sulla respinta di Tonti la insacca Guadagni. Finale col vivacissimo Rizzo Pinna, il poker non esce, ma Giorgio Gorgone (prima esperienza da capo allenatore) con 11 punti in 5 partite se la fa bastare di gusto.

