SERIE C Lucchese, tris alla Vis Pesaro

La Lucchese si riprende con autorità la zona play-off. Prova di forza per i rossoneri che al “Porta Elisa” non lasciano scampo alla Vis Pesaro, sempre a +2 sui play-out ma che non sfrutta una buona occasione per allungare sulle dirette rivali per la salvezza. Eppure la partenza è favorevole ai ragazzi di Brevi: si va da quinto a quinto, Zoia vede Ghazoini sul secondo palo e Visconti salva quasi sulla linea. A fine primo tempo ripartenza Vis e destro di Fedato respinto da un attento Cucchietti.

Pesaro però ha il demerito di scomparire totalmente dalla partita nella ripresa, dove al contrario cresce la Lucchese. Cross di Bruzzaniti, Mastalli sfiora e Fabbrini – entrato da qualche minuto – viene stoppato da Farroni in corner. E' il preludio al vantaggio dei toscani con la gemma di Bruzzaniti: il 17 rossonero raccoglie la corta respinta della difesa, aggancio e destro al volo che lascia di sasso Farroni. La reazione della Vis non arriva, la Lucchese continua a spingere: il neo-entrato Di Quinzio rientra sul destro, tiro-cross che trova la deviazione decisiva di capitan Tiritiello. Zampata sottoporta e raddoppio dei padroni di casa che chiudono virtualmente i giochi. Ora si aprono delle praterie: Fabbrini conduce il contropiede, Panico si divora il possibile 3-0 sparando alle stelle con il mancino. Il tris arriverà comunque: altra perla delle Pantere, in pieno recupero. Di Quinzio si mette in proprio e con uno splendido calcio di punizione supera un incolpevole Farroni. Lucca vola, Pesaro interrompe una striscia positiva che durava da ben 7 partite.

