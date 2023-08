NAZIONALE Luciano Spalletti è il nuovo C.T dell'Italia La Federazione ha ufficializzato l'operazione, anche se non mancherà pare un passaggio in tribunale.

Prima della rottura con De Laurentiis, della frattura insanabile derubricata in anno sabbatico, Luciano Spalletti aveva fatto saltare di gioia tutta Napoli. Ci riproverà con l'Italia intera, da CT azzurro, incarico per il quale ha firmato fino al 2026. La Federazione ha ufficializzato l'operazione, anche se non mancherà pare un passaggio in tribunale. Lo richiede il Napoli che pretende il pagamento di 3 milioni in quanto il contratto tra il neo C.T. e l'ultima squadra di club prevedeva il divieto di assumere incarichi nella stagione che va a cominciare. Non trattandosi la Nazionale di un club, il Presidente Federale Gravina ha telefonato a De Laurentiis per sbloccare la situazione, con risultati scarsi. Spalletti non pagherà la penale, la Federazione nemmeno e così il Napoli ha annunciato di voler portare la vicenda in tribunale.

Sul campo, dopo la fuga di Roberto Mancini, comincia l'era Spalletti. Che ha poco più di un mese per preparare il suo debutto e che è facile pensare almeno inizialmente voglia partire dalle poche certezze. Il blocco Napoli, con Di Lorenzo, Meret, Raspadori e Politano, giocatori che già conosce bene, e il gruppo degli interisti Dimarco, Bastoni, Acerbi e Barella. Resta il nodo attaccante, quel numero 9 che il suo predecessore ha cercato con poca fortuna. Forse Matteo Retegui per quelle caratteristiche da colpitore d'area indispensabili per il gioco di Spalletti, il solito Immobile o anche Scamacca a patto che l'Atalanta lo rigeneri a nuova vita dopo l'anno dispari al West Ham. Problemi, tanti. Dentro e fuori dal campo. Nulla che Spalletti non sapesse già.

