QATAR 2022 Luis Enrique non è più l'allenatore della Spagna, al suo posto De La Fuente La federcalcio iberica ha comunicato la decisione al tecnico, dopo l'eliminazione della Spagna ai Mondiali nel match degli ottavi perso ai rigori contro il Marocco.

Luis Enrique non è più l'allenatore della Spagna, al suo posto De La Fuente.

Il commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, è stato esonerato dal suo incarico due giorni dopo che La Roja è stata eliminata agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2022 contro il Marocco ai rigori. Nominato alla guida della Spagna nel luglio 2018, si è preso una pausa tra marzo e novembre 2019 dopo la morte della figlia, poi ha portato la Spagna alle semifinali degli Europei e alla finale di Nations League, finendo per essere criticato per il suo stile di gioco con un possesso sterile.

Al posto di Luis Enrique, la Federazione Spagnola ha scelto Luis De La Fuente che ha già vinto l'Europeo Under 19 e Under 21 e ha conquistato l'argento olimpico a Tokyo. De La Fuente farà il suo esordio a marzo per le prime partite di qualificazione agli Europei 2024.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: