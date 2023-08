CALCIOMERCATO Lunedì scade l'ultimatum dell'Inter per Samardzic. Juve, Cambiaso: "Voglio fare più gol e più assist"

Dopo aver chiuso Sommer, l'Inter ha definitivamente completato il parco dei portieri con l'arrivo di Emil Audero. L'ex numero uno della Sampdoria si trasferisce in prestito con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni. Nelle gerarchie di Inzaghi, Audero partirà dietro allo svizzero ex Bayern ma mai dire mai. Il caso e l'intrigo più clamoroso di questo calciomercato riguarda invece Lazar Samardzic: tutto in stand-by per il talentino dell'Udinese, destinato all'Inter dopo aver già passato anche le visite mediche. Poco prima dell'ufficialità, però, ecco il possibile clamoroso ribaltone: il centrocampista serbo lascia Rafaela Pimenta come procuratrice e il papà, che ora cura gli interessi del figlio, chiede ai nerazzurri più soldi. Samardzic resta prima in hotel e poi fa rientro a Udine in attesa di novità, la posizione di Marotta non cambia: ingaggio e commissioni restano identiche. Lunedì scade l'ultimatum, continua a filtrare ottimismo per la chiusura dell'operazione. Se dovesse andare in porto sarebbe un prestito oneroso da 4 milioni con obbligo di riscatto a 16 più due di bonus, oltre all'inserimento del giovane Fabbian.

In casa Juventus, il nuovo DS Giuntoli continua a sfoltire la rosa: Zakaria al Monaco, Rovella e Pellegrini alla Lazio, De Winter al Genoa. Il difensore belga, reduce da una buona annata all'Empoli, passa al Grifone in prestito con diritto di riscatto – che potrebbe diventare obbligo – a 8 milioni più 2 di eventuali bonus. Fino a questo momento i bianconeri sono fermi all'ingaggio di Weah e al ritorno di Andrea Cambiaso, dopo il prestito al Bologna. Allegri vuol puntare su lui.

Nel servizio la conferenza di Andrea Cambiaso, difensore Juventus

