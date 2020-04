Lussemburgo: campionato concluso, titolo non assegnato

La Federcalcio del Lussemburgo ha dichiarato concluso il campionato 2019/2020, senza assegnare lo scudetto e senza retrocessioni. La FLF ha comunicato che il massimo campionato del Granducato si giocherà per la prossima stagione a 16 squadre e non a 14. La Federazione ha proposto per la partecipazione alle Coppe Europee le prime quattro squadre della classifica. Per la Champions il CS Fola Esch, mentre per l'Europa League: Progrès Niederkorn, F03 Differdange e Titus Pétange.