Lutto nel calcio femminile: muore in un incidente Arianna Varone

Arianna Varone (foto dal suo profilo Instagram)

Arianna Varone, centrocampista della Riozzese è deceduta nella notte a causa di un incidente stradale. La calciatrice rosanero aveva iniziato la carriera nell'Inter, per poi passare al Milan Ladies, per approdare nel 2017 alla Riozzese con la quale aveva conquistato la serie B. Nella sfida contro la San Marino Academy Arianna Varone era scesa in campo nel secondo tempo. Cordoglio da parte della Divisione Calcio Femminile e di tantissimi società tra le quali anche la San Marino Academy.

Nel video alcuni estratti dalla partita di Arianna Varone contro la San Marino Academy