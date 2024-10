LUTTO Lutto nel calcio romagnolo: è morto Gastone Montesi

Il calcio romagnolo è in lutto: è morto Gastone Montesi all'età di 91 anni, storico presidente del Rimini che rilevò nel 1985 da Dino Cappelli e che guidò per un biennio. Montesi è stato sportivo e imprenditore molto conosciuto a Rimini e in tutta la Romagna. Lascia i figli Thomas e Denny cui vanno le condoglianze di tutta la redazione sportiva di San Marino RTV.

