Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger

Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex portiere della Juventus Alexander Manninger.

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Alexander Manninger, ex portiere della nazionale austriaca e di club come Juventus, Torino, Fiorentina e Siena, morto a 48 anni in un tragico incidente ferroviario. Secondo quanto riportato dai media austriaci, l’incidente si è verificato intorno alle 8:20 di questa mattina, in prossimità di un passaggio a livello privo di barriere. L’auto di Manninger, un minivan Volkswagen, è stata gravemente danneggiata nell’impatto. I circa 25 passeggeri a bordo del treno locale e il macchinista, invece, sono rimasti illesi.

La Juventus lo ricorda così: "Oggi è un giorno tristissimo. Se n'è andato non solo un grande atleta, ma un uomo dai valori rari: umiltà, dedizione e una serietà professionale fuori dal comune. Juventus esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Alex Manninger e si stringe alla famiglia in questo momento di dolore". Messaggi di cordoglio anche dalle altre squadre in cui Manninger ha militato.

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