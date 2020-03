Lutto per Giovanni Cornacchini, morta la mamma colpita da Coronavirus

Lutto nel mondo del calcio, a causa del coronavirus. Giovanni Cornacchini ha perso la madre, Giannina Sanchioni, 82 anni, che era risultata positiva al virus il 26 febbraio, dopo la visita di un nipote a Milano. Dopo i tanti successi da calciatore, compreso uno scudetto con il Milan, da allenatore Cornacchini ha guidato un anno fa il Bari alla promozione in Serie C dopo la ripartenza dalla Serie D. Più volte ospite della nostra trasmissione C Piace, la San Marino RTV si unisce al dolore di mister Giovanni Cornacchini e della sua famiglia per la scomparsa di Gianna, mamma del tecnico marchigiano.