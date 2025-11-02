TV LIVE ·
Ma che bel Forlì: anche a Livorno arrivano gol e punti (2-3)

di Roberto Chiesa
2 nov 2025
Livorno - Forlì
Il Forlì non ha confini, è bello e concreto, vince anche Livorno e senza meno non è finita qua. La squadra di Miramari fa la partita con grande personalità anche su un campo storicamente complicato come quello di Livorno. Seghetti alza in angolo la botta di Franzolini e dall'angolo i biancorossi passano con Petrelli che nel traffico prende bene tempo e traiettoria. Il Livorno incassa, e tramortito, incassa ancora. Manetti triangola con Franzolini e beffa sul primo palo un Seghetti non perfetto. Prima dell'intervallo molto attento Martelli costretto a spiccare il volo sulla riscossa suonata da Peralta. Ripresa, il Forlì da sempre l'idea di poterla controllare e va vicino anche al tris non tanto sull'angolo di Menarini quanto sulla punizione che lo stesso Menarini adagia sull'incrocio. E sul punto di resa, i padroni di casa si trovano nuovamente dentro la partita. Odjer calcia lunga, Biondi fa la sponda e Dionisi dimezza la distanza. I toscani però prima di organizzare gli assalti finali si fanno male. Mawuli sfida Coveri e si suicida, l'ex Cesena ruba palla e la mette nel palo lontano. La partita non finisce mai perché dall'angolo stavolta Martelli non bene e Noce fa 2-3 alla ricerca di una clamorosa rimonta. E invece con merito il Forlì la porta a casa e vola.   




