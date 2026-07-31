LUTTO NEL CALCIO Macina ricorda Baresi: "Quando arrivai al Milan mi chiese se ero soddisfatto del contratto" Un ricordo di Marco Macina compagno di squadra di Franco Baresi nel Milan stagione 1985-1986

Marco Macina compagno di squadra di Franco Baresi nel Milan stagione 1985-1986: "Innanzitutto vorrei partire facendo le condoglianze alla famiglia. Io l'ho conosciuto, ho giocato insieme a lui al Milan. Oltre che essere un giocatore molto forte, era un leader sotto tutti i punti di vista. Credo che, con ruoli diversi, si possa avvicinare a Maradona".

Marco, che ricordi hai personali di Franco Baresi?

"Io andavo d'accordo con lui, era una persona molto sensibile. Mi ricordo che appena arrivai a Milano mi chiese se ero soddisfatto del contratto che avevo stipulato, quindi verso quelli più giovani era sempre molto presente".

Era una figura in un certo senso anche molto molto importante, quindi dai giovani veniva visto come un esempio.

"Sì, ma comunque dopo quando sei lì insomma giochi a calcio, quindi viene tutto facile. Io me lo ricordo anche anche fuori dal campo, sempre molto elegante, ricercato, quindi ho un'immagine bella, anche purtroppo in situazioni così tragiche.

Un capitano in tutti i sensi.

Sì, e poi credo che per il popolo rossonero sia quello che ha incarnato proprio l'essenza del Milan, perché è rimasto sempre lì. I tifosi intonavano "lode a te, Franco Baresi". Insomma credo che fosse sicuramente uno dei più importanti assieme a Rivera, assieme a Maldini, però credo che lui per il popolo rossonero sia stato proprio l'emblema del Milan".

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