SERIE C Magi: "Sono stato ad un passo da allenare la squadra femminile della San Marino Academy" "Sono stato contattato per allenare a San Marino la squadra femminile, poi non abbiamo chiuso a causa del doppio tesseramento". Il tecnico ex Bassano, Gubbio, Sambenedettese e Ravenna ospite a Cpiace

Il tecnico Giuseppe Magi, ospite a Cpiace parla della sua recente esperienza al Ravenna e si dichiara contento del buon campionato dei giallorossi in Serie D. Il tecnico ex Gubbio, Bassano, Sambenedettese parla anche di un contatto con San Marino per allenare la San Marino Academy. "Tutto saltato - afferma Magi - a causa del doppio tesseramento che mi ha impedito di salire a San Marino. Spero e mi auguro che si possa riprendere il discorso in futuro, mi piacerebbe molto".

Nel video l'intervista

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: