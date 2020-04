SERIE C Malaccari: "Tagliare gli stipendi a chi prende 1.200 euro al mese soluzione senza senso" A Gubbio salta la “Corsa dei Ceri”, non accadeva dal 1945

Il Capitano del Gubbio Nicola Malaccari parla via Skype a San Marino Rtv. Il centrocampista sostiene che, in linea generale è lo spogliatoio a mancare di più ai giocatori e che a suo giudizio è impensabile tagliare stipendi a chi prende 1200 euro al mese e deve pagare affitti e spese. Malaccari è il capitano di un Gubbio, oggi salvo se venisse dichiarato lo stop definitivo al campionato. Passato dalla gestione Guidi a quella di Torrente, la formazione rossoblu aveva incanalato la strada giusta nel girone di ritorno con 13 punti in 8 giornate frutto di 4 pareggi consecutivi, 3 vittorie ed una sconfitta. Gubbio, è una città colpita ma certamente non martoriata dal virus come accaduto in altre zone, il segno più tangibile che lascerà questo periodo è la cancellazione della tradizionale “corsa dei Ceri” che non si svolgerà nella data canonica del 15 maggio.



Nel video l'intervista al Capitano del Gubbio Nicola Malaccari







I più letti della settimana: