Malagò alla guida della FIGC: il calcio italiano riparte da una nuova era

Giovanni Malagò

L’ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC con il 68,58% dei voti. Larga maggioranza e la responsabilità di guidare una delle fasi più delicate della storia recente del movimento azzurro. La sua elezione arriva dopo il terremoto sportivo provocato dalla terza mancata qualificazione consecutiva dell’Italia ai Mondiali, evento che ha portato alle dimissioni di Gabriele Gravina e aperto la strada a una profonda rifondazione federale.

Per Malagò si tratta di una sfida enorme: ricostruire credibilità, restituire entusiasmo ai tifosi e rimettere il calcio italiano al centro del panorama internazionale. Il nuovo numero uno della Federcalcio ha già lanciato un messaggio chiaro: basta nostalgia, servono coraggio, unità e riforme strutturali. Tra le priorità ci saranno la scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale, il rilancio dei vivai, la valorizzazione dei giovani talenti e un piano di modernizzazione che coinvolga l’intero sistema calcistico italiano.

"Da solo non posso fare niente, con voi posso fare tutto", sono state le prime parole del neo presidente, un invito alla collaborazione rivolto a tutte le componenti del calcio nazionale. Adesso, però, il tempo delle promesse è finito. Inizia quello delle decisioni.

Perché l’Italia non può più permettersi altri passi falsi: Malagò eredita un calcio ferito, ma ha l’occasione di trasformare una crisi profonda nell’inizio di una nuova rinascita.







