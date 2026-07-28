Malagò ha scelto Mancini: sarà di nuovo ct dell'Italia. Con lui arriva Ranieri

A volte ritornano, nonostante tutto. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana, ancora una volta, dopo l'incarico partito nel 2018, culminato nel successo agli Europei del 2021 e nel record mondiale di imbattibilità e terminato malamente nel 2023, con lo jesino che aveva lasciato a metà strada verso l'edizione successiva del torneo continentale, accettando l'Arabia Saudita. Lo ha annunciato il presidente della Figc, Giovanni Malagò, prima di fronte al Consiglio federale, poi in conferenza stampa, dicendo anche che il nuovo direttore tecnico delle Nazionali sarà Claudio Ranieri.

Tramontata l'ipotesi che portava ad Andrea Pirlo ct - per via della sponsorizzazione che riceve da un'agenzia di scommesse russa, legata al proprio incarico attuale negli Emirati Arabi Uniti -, con Paolo Maldini e Leonardo che si sono dimessi subito dopo al "no" ricevuto dal proprio ex compagno di squadra ai tempi del Milan, la Federazione ha dunque virato verso un "usato sicuro", sia in panchina, sia dietro alla scrivania. Una scelta, anzi, una doppia scelta, di cui Malagò si è assunto la responsabilità in prima persona. Domani, alle 18, Mancini e Ranieri saranno presentati.







