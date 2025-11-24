TV LIVE ·
Malesani: "Tifo per i giovani allenatori, io ho smesso al momento giusto"

di Roberto Chiesa
24 nov 2025
Nel video l'intervista a Alberto Malesani
Qualche anno fa hai annunciato l'addio alle panchine, ti sei mai pentito di questa scelta?

"No, assolutamente, è stata una scelta personale che ho deciso in maniera ragionata e quindi va bene così. Per fare allenatore secondo me sono importanti tante doti, soprattutto quelle morali, la serenità, la voglia di vincere tutti i giorni. Quello che forse alla fine ormai mi mancava".

La Serie A ti diverte ancora, la segui ancora?

"Non la seguo tantissimo, ho qualche punto di riferimento tra i miei ex giocatori, quelli tipo Italiano, Baroni. Ti sembrerà strano ma io sono per gli allenatori giovani perché credo che il mondo deve aprire la porta ai giovani. Mi fa tenerezza un allenatore di una certa età e quindi è per quello anch'io che mi sono ritirato un po'. La vita è di giovani e quindi avanti con i giovani".




