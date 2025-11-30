Malgrati: "Bravi a sfruttare le situazioni e a gestire"

Intervista ad Andrea Malgrati

Andrea Malgrati allenatore San Marino: "Sapevamo che sarebbe stata una partita bloccata, infatti i primi minuti è stata così, siamo stati bravi a sbloccarla su un calcio piazzato, poi dopo ci hanno concesso molto campo aperto, la nostra qualità migliore, quindi siamo riusciti a chiudere nel primo tempo. Secondo tempo abbiamo cercato di gestirla bene, non siamo una squadra che è forte a gestire queste situazioni, però siamo stati bravi, abbiamo rischiato pochissimo, quindi siamo contenti.

Oggi guardando la partita si vede anche la mano dell'allenatore nel far rispettare le posizioni e soprattutto nell'idea di gioco.

"Quello si prova sempre a fare, non è che oggi perché abbiamo vinto, si cerca sempre di dare una direttiva alla squadra, poi ci sono anche gli avversari e si cerca di fare quello che proviamo in settimana, ci alleniamo e ogni domenica cerchiamo di proporre quello che in settimana facciamo bene, poi ci sono partite che vengono bene e altre no, ma è calcio"

Continuano tanti cambiamenti, non è mai facile poter lavorare con gente nuova ogni domenica

Sì, stanno entrando giocatori nuovi, devono adattarsi, oggi hanno fatto bene, siamo contenti e chi c'è, chi verrà dovrà adattarsi a questo gruppo, a questo modo di porsi ogni allenamento, che è importante perché non si risparmiano mai, quindi sono contento per loro.

Ci è arrivato un suggerimento oggi anche il compleanno del Presidente

"Sì, io per Scaramanzia non gli ho fatto gli auguri prima della partita, però spero sia un regalo gradito, ma a parte questo sono contento per tutti".







