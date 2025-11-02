SERIE D GIRONE F 2025-2026
Malgrati: "Stiamo crescendo". Battisti: "adesso ci vuole grande umiltà"
Andrea Malgrati parla di un ottimo primo tempo ma di un secondo in cui la squadra è stata troppo bassa. Il DS del Chieti ed ex Capitano del San Marino Calcio Alessandro Battisti non cerca alibi. "dobbiamo restare umili"
Il tecnico del San Marino Andrea Malgrati si dichiara soddisfatto soprattutto del primo tempo giocato dalla sua squadra. Il grande ex Alessandro Battisti oggi Direttore Sportivo del Chieti, ammette che i neroverdi contestati dai loro tifosi stanno attraversando un momento decisamente negativo da cui occorre uscire nel più breve tempo possibile.
